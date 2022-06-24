Erdoğan'dan gazetelere taziye ilanı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün ölen İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için gazetelere taziye ilanı verdi.
İlanda “Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” imzasıyla, şu ifadeler yer aldı:
“Hayatını ilme, eğitime, ibadete, irşada adayan; kalpleri yumuşatan, gönülleri zenginleştiren, zihinleri aydınlatan sohbet ve hizmetleriyle manevi dünyamızın kandilleri arasındaki seçkin yerini alan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi Hakka yürümüştür.
Öğle vakti Fatih Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından ebedi aleme uğurlayacağımız Mahmut Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, İsmailağa camiasına, tüm sevenlerine başsağlığı temenni ediyorum. Kabri nur, mekanı cennet, makamı ali, hatırası daim olsun.”