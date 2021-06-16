Üst üste polis intiharı haberleri: Bir hafta içinde 6 intihar

Antalya'da, 15 yıllık polis memuru Hakan Acat'ın, emniyet binasının 4'üncü katında kendisini başında vurmasının ardından 2 polis daha intihar etti. Hakan Acat'ın ardından Ferdane Geçgel ve Yunus Turgut adlı iki polisin de aynı gün içinde intihar ettiği bildirildi. 3 polisin intihar sebepleri bilinmiyor.

Burdur ve Ankara'da polis intiharları

Dünkü intihar vakalarıyla birlikte bir haftada 6, bir gün içinde 3 polis memuru intihar etti.

Burdur Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 yıllık polis memuru Yunus Turgut, evinde ölü bulundu. Yunus Turgut'un intihar ettiği belirtildi.

Ankara'da görev yapan ve 21. dönem Arnavutköy Pomem mezunu olan Ferdane Geçgel'in de bilinmeyen bir nedenle dün gece 23.00 sularında yaşamına son verdiği öğrenildi.