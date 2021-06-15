15 yıllık polis emniyet binasında tabancasıyla intihar etti

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Antalya’da Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 4’üncü katında yer alan Lojistik Büro Amirliği’nde meydana geldi.

15 yıllık polis memuru 42 yaşındaki Hakan A., bilinmeyen nedenle tabancasıyla başına tek el ateş etti. Kanlar içinde yerde yatan Hakan A. için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Hakan A.’yı ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hakan A., Antalya’daki özel sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Ameliyata alınan Hakan A., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hakan A.’nın cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Hakan A.’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yapılacak otopsinin ardından cenazesinin Burdur’un Bucak ilçesinde defnedileceği öğrenildi.