Uskumruköy’deki kaçak beton santrali inşaatı bir kez daha protesto edildi

İstanbul Uskumruköy'de kaçak beton santrali inşaatı dün yöre halkı tarafından bir kez daha protesto edildi.

Dün öğle saatlerinde santral inşaatı önünde toplanan Uskumruköylüler ve Gümüşdereliler Uskumru Caddesi’nde 69 nolu parsele kaçak olarak inşa edilmeye başlanan beton santralini protesto ettiler. Eylem sırasında, inşaatın girişinin kapatıldığı ve arkasına bir beton mikser kamyonunun konulduğu fark edildi. Bu eyleme Gümüşdere’den de ilk defa katılım oldu.

Santral inşaatının yarattığı öfke ile ilk protesto eylemi önceki Pazar günü santral inşaatı alanında gerçekleştirilmişti. Bu eylem TV ve basında da yankı bulmuş, inşaatın sorumluları olan AKP’ye yakın İçtaş adlı şirket, Sarıyer Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri 22 Haziran Perşembe akşamı yöre halkı ile bir toplantı düzenlemek zorunda kalmıştı. Ancak “Santal İptal Edildi” çağrısı ile toplantıya çağrılan yöre insanları, toplantıda bambaşka bir manzara ile karşılaşmışlardı.

“Havama, Doğama, Canlılara Dokunma”, “Beton Santrali İs-te-mi-yo-ruz”, “Santral Bizi Öldürür”, “Uskumruköy Dilovası Olmasın” pankartlarının taşındığı eylemde yöre halkı adına Prof. İlhan İkeda bir basın açıklaması yaptı.

İkeda şunları söyledi:

"Değerli Sarıyerliler!

Sarıyer Uskumru Caddesi 69 numaralı parselde yer alan beton santrali inşaatı önünde tekrar bir aradayız!

Geçen Pazar günü gerçekleştirilen ilk protestomuzun basın ve kamuoyunda dikkat çekmesi sonucu Perşembe akşamı Sarıyer Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Beton Santralini İnşa eden Şirket yetkilileri ile bölge sakinleri ve muhtarları arasında bir toplantı gerçekleştirilmiş, ve bizimle, yani bölge sakinleri ile, dalga geçercesine bu yetkililer inşaat alanını yolun karşı tarafına 50 metre kadar öteye taşımayı önermişlerdir.

Bu toplantı sırasında, bu yetkililerin bölge hakkında hiç bir araştırma, risk analizi yapmadıkları ve bölgenin halen maruz kaldığı yoğun kamyon ve inşaat makinası trafiği, havaya karışan toz toprak kirliği gibi problemlerden habersiz oldukları görülmüştür.

Toplantıda beton santralinin yaratacağı çevre kirliliği ve ölümlü kazalarla sonuçlanacak trafik yoğunluğu yörede yaşayanlar tarafından tekrar tekrar dile getirilmiştir!

Bizler doğa ile iç içe huzur içinde bu bölgede yaşıyor ve çalışıyoruz. Beton santrali sonucu oluşacak kirlilik bölgemizde bahçeciliği, seracılığı, ve hayvancılığı da bitirecektir.

Beton santralini ve ölüm saçan kamyonlarını istemiyoruz!

Son olarak... Hali hazırda beton dökülerek mahvedilmiş olan eski beton santrali sahasının yeşil hale getirilmesi talebimiz de devam etmektedir!

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Uskumruköy-Gümüşdere-Kısırkaya eylem hattı oluşturuldu

Eylem sonrasında bir konvoy oluşturularak Arıköy içinden başlayarak, devamında Gümüşdere ve Kısırkaya’ya yavaş yavaş ilerleyen bir araç konvoyu olarak pankartlar, korna ve sloganlarla dolaşıldı.

Gümüşdere’de kahvenin önünde trafik kesilerek, kahveye girilip yöre halkına “Gümüşdere Uyuma, Beton Tozu Soluma” sloganıyla seslenildi. Kısırkaya kahvesinde de köy halkı harekete geçmeye davet edildi ve konvoylu eylem son buldu.