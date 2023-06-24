Kaçak beton santralini yapan şirket Uskumruköylüleri ve Gümüşderelileri ikna edemedi

22 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de İçtaş adlı şirketin temsilcilerinin, CHP’li Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç’in, Sarıyer Belediyesi’nden beton santrali projesi ile ilgili olarak görevli belediye görevlilerinin, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yetkililerin sunum yapmak üzere katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda bölge jandarma komutanının da olması dikkat çekti.

Uskumruköy’de ve Gümüşdere’de yaşayanların ve muhtarların da dinleyici olarak yer aldığı toplantı gerilimli geçti.

Şükrü Genç salondaki dinleyicilere beton santraline dair protestolardan oldukça rahatsız olduğunu ve bunu anlamakta zorlandığını dile getirdi.

İçtaş adlı AKP’ye yakın firmanın kurmaya çalıştığı beton santrali zaten beton kamyonları ve hafriyat kamyonları ile içinden çıkılmaz bir trafiğe sahip olan Uskumru Caddesi’nde ölümlü kazalara yol açacağı, beton üretiminin yöredeki halka kimyasal solutacağını, kimyasal yedireceğini, Gümüşdere’de bahçecilik ve seracılık yapıldığı için gıda güvenliğini de riske sokacağı toplantıya katılan dinleyiciler tarafından ısrarla ve tekrar tekrar dile getirildi.

Firmanın alternatif bir yer olarak aynı yerde, caddenin karşısını göstermesi salonda yoğun tepiye neden oldu ve yöre insanları tarafından bir dayatma olarak değerlendirildi ve toplantıda dillendirildi.

Ayrıca daha önce 2,5 sene çalışacağı söylenen santralin sunum sırasında 4 sene çalışacağı da yetkililer tarafından belirtilince bu yeni durum yöre sakinlerinin sinirlerini iyice bozdu.

Toplantıda yapıcı öneriler getiren yöre insanları ve Gümüşdere muhtarı 3. köprünün zaten ağır araç trafiği için düzenlendiğini ve bu yola yakın kurulacak santralin ve bu yolları kullanarak yapılacak beton sevkiyatının Uskumru Caddesi’ni ve çevresinin hem kimyasal kirlilikten hem de trafikten koruyacağını dile getirdiler. Santral 8 kilometrelik Kilyos-Çayırbaşı tünelinin devasa beton kalıplarını üretecek ve bu kalıplar santralden Kilyos’a taşınacak. Bu tünel ile birlikte, üçüncü köprünün çevre yolları şehre daha hızlı bağlanacağı için üçüncü köprü ve paralı yollarının daha fazla kullanılacak olması da katılımcılar tarafından, firmanın motivasyonu olarak dile getirildi.

Gerilimli bir şekilde geçen toplantıdan firma 3. köprü yolları giriş çıkış sisteminin bu beton santrali için güncellenemeyeceğini belirtirken, ölümlü kazaların olacağı bir mekanı seçerek yöre insanlarının yaşamını topyekün bozacağının, ölümlü kazalara yol açacağını umursamadığı, bu doğrultuda bir risk analizi bile yapmadığı anlaşıldı.

Toplantıda Karayolları Genel Müdürlüğü’nden katılan yetkili santral inşaatının hali hazırdaki inşaatının durdurulduğunu ve hali hazırdaki yerinde kesinlikle yapılmayacağının altını çizdi.

Ne olmuştu?

Uskumruköy’de üç hafta önce, seçimlerle paralel olarak Uskumru Caddesi’nin sol tarafındaki 69 no'lu parselde kaçak bir şekilde beton santrali inşa etmeye başlayan İçtaş adlı şirket yöre halkının yoğun tepkisini çekmişti. Geçtiğimiz Pazar günü santralin inşaat alanına protesto eylemi düzenlemişti. Eylem basında ve kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Bundan sonra ne olacak?

25 Haziran Pazar günü saat 12.00 için tekrar tüm yöre sakinlerine protesto eylemine katılma çağrısı yapıldı. Eylem firma tarafından girişi de kapatılan inşaat alanının önünde olacak.