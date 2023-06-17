Uskumruköy sakinleri kaçak beton santraline 'dur' diyecek

İstanbul Sarıyer'deki Uskumruköy’de kanunlara, yönetmeliklere ve imar planı hükümlerine aykırı olarak başlatılan kaçak beton santrali inşaatı tepkilere neden olmuştu.

İki haftadır kaçak şekilde devam eden beton santrali inşaatı, bölge sakinleri tarafından yarın saat 12.00’de, Uskumru Caddesi 69 nolu parseldeki santral inşaatının önünde yapılacak bir eylem ile protesto edilecek.

AKP’ye yakın Içtaş adlı inşaat şirketinin sürdürdüğü inşaat, ses ve hava kirliliği ile bölgedeki doğal ve sosyal yaşamı tehdit ediyor. At ve sığır çiftliklerinin yer aldığı yeşil alanda sera ve bahçecilik yapılıyor.

'Uskumruköy’ün Dilovası’na dönüştürülmesi kabul edilemez'

soL'a konuşan bir Uskumruköy sakini, santrale karşı çıkmaya devam edeceklerini belirterek şu şekilde konuştu:

“Bu beton santrali ruhsatsız, kaçak bir şekilde devam ediyor. Kılıfına uydurulup ruhsat alınsa da biz bu santrale karşı çıkmaya devam edeceğiz. Burası insanların doğaya yakın olmak için oturmayı tercih ettikleri, bahçelerinde kaplumbağa ve kirpilerin yaşadığı bir muhit. Civardaki köyler de ağırlıklı olarak bahçecilikle ve hayvancılıkla geçiniyor. Uskumruköy’ün Dilovası’na dönüştürülmesi kabul edilemez.”

İnşaatın durdurulmasını isteyen bir başka yurttaş ise şunları kaydetti:

“Sabah erken bir saatte, beton santrali inşaatı tarafından bir tilkinin otoyolu aşarak karşıda bulunan ormanlık bölgeye telaş içinde koşarak geçtiğini gördüm. Beton santralinin yapılması hem bölge halkına hem de bölgede yaşayan canlılar ve bitkiler için son derece zararlı olacağı aşikar... Muhakkak durdurulmalı bu inşaat!”