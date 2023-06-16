soL TV | Artık belgesi de var: Kontrgerilla işte böyle kuruldu!

Türkiye'de kapitalizmin suikast ve faili meçhul cinayetlerle adı anılan karşı devrim örgütü Özel Harp Dairesi'nin kuruluş belgeleri ABD arşivlerinde ortaya çıktı. soL TV kontrgerilla dosyasıyla “Hususi ve Yardımcı Muharip Birlikleri” adıyla kurulacak ve ertesi yıl "Seferberlik Tetkik Kurulu" ismini alacak yapıdan MİT'e; MTTB'den Komünizmle Mücadele Dernekleri'ne, Türkiye sağının ABD ile ilişkilerini ve Türkiye’deki paralel NATO’nun devlet içerisindeki halk düşmanı faaliyetlerini kıskaca aldı!