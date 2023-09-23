19 yaşındaki Mert Kurt, akşam saatlerinde Çengelköy sahiline geldi. Kurt, burada bir süre vakit geçirdikten sonra oltasında ağırlık hissetti.
Oltasındaki balığı kıyıya çeken Kurt, yavru köpek balığı avladığını fark etti. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Üsküdar'da oltaya yavru köpek balığı takıldı
Üsküdar Çengelköy sahilinde bir gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı.
Haber Merkezi
19 yaşındaki Mert Kurt, akşam saatlerinde Çengelköy sahiline geldi. Kurt, burada bir süre vakit geçirdikten sonra oltasında ağırlık hissetti.
Oltasındaki balığı kıyıya çeken Kurt, yavru köpek balığı avladığını fark etti. (AA)