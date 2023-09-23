Üsküdar'da oltaya yavru köpek balığı takıldı

Üsküdar Çengelköy sahilinde bir gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı.

Haber Merkezi

19 yaşındaki Mert Kurt, akşam saatlerinde Çengelköy sahiline geldi. Kurt, burada bir süre vakit geçirdikten sonra oltasında ağırlık hissetti.

Oltasındaki balığı kıyıya çeken Kurt, yavru köpek balığı avladığını fark etti. (AA)

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