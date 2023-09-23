Gelecek Partili il başkanından yerel seçim çıkışı: 'AKP ile ittifak olabilir'

Yerel seçimlerde AKP ile de ittifak yapabileceklerini söyleyen Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanı Mahir Sayın, "AK Parti ile bile ittifak olabilir çünkü yerelin ülke gündemini çok değiştireceğine ben inanmıyorum. Onun için yerelde şehrin selameti için birliktelikler yapılabilir" dedi.

ANKA'nın aktardığı habere göre Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanı Mahir Sayın, yerel seçimlerde yapılabilecek ittifaklara ilişkin açıklama yaptı. Gelecek Partisi’nin yerel seçimlerde kapısının herkese açık olduğuna dikkat çeken Sayın, yerel seçimlerde aday profiline göre AKP ile de ittifak yapabileceklerini ifade etti.

‘Hangi partiden kimin aday olduğuna bakıp ona göre karar verme taraftarıyım’

Mahir Sayın şunları söyledi:

"Ben net konuşurum. Ben açıkçası yerel seçimlerde Eskişehir’de aday profiline bakıp hangi partiden kimin aday olduğuna bakıp ona göre karar verme taraftarıyım eğer bir ittifak olacaksa. Buna AK Parti de dahil bunu söyleyebilirim. Evet çok eleştirdik AK Parti’yi. Şu an oluşmuş, oturmuş, kesinleştirdiğimiz bir durum yok. Fakat olabilir mi, evet AK Parti ile bile ittifak olabilir çünkü yerelin ülke gündemini çok değiştireceğine ben inanmıyorum. Onun için yerelde şehrin selameti için birliktelikler yapılabilir. Yerelle ilgili çalışmalarımız var, devam ediyoruz. Tabi yasal süreç başlamadığı için biz resmi olarak deklere edemiyoruz. Bir iki ismimiz şu an var. Sahada da aktif bir şekilde çalışıyorlar. Biz Saadet Partisi ile bir grup kurduk. Şöyle ilkesel bir karar alındı yerel seçimlerle alakalı. Bizim aday çıkardığımız yerde Saadet Partisi’nin aday çıkarmaması, onların aday çıkardığı yerde bizim onları desteklememiz gibi ilkesel karar çıktı. Detayları daha sonra netleşecek, kamuoyu ile paylaşılacak. Yerelde bekleyip görelim sadece aday profillerini görelim, bizim adaylarımızı görelim."