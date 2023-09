Davutoğlu’ndan yerel seçim için AKP’ye yeşil ışık: ‘Herkesle görüşürüz’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de Şule Aydın ve Kürşad Oğuz’un programı İki’ye katıldı.

Yerel seçimlere ve genel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, “Millet İttifakı artık yok” açıklamasında bulundu. Davutoğlu, "Üzülerek söylüyorum, Millet İttifakı dağılmış görünüyor. Bunu kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız" dedi.

Genel seçimlerdeki yenilgiye ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, “Muhafazakar seçmeni ikna edemedik” dedi.

İki seçim arasında, CHP listesinden seçilen Gelecek Partili milletvekilleriyle paylaştığı fotoğraf sebebiyle tepki toplaması sorulan Davutoğlu, “Şimdi olsa yayınlamazdım” dedi.

'Eski kabineyle, bugünkü kabine arasındaki farkı herkes görüyor'

Cumhur İttifakı'na kapılarının yerel seçim için kapalı olup olmadığı sorusuna yanıt veren Davutoğlu, "ehliyet, liyakat, ahlak, şahsiyet' kriterleri olduğunu söyledi ve şunları söyledi:

“İktidarın tutumuna da bakacağız. Eski kabineyle, bugünkü kabine arasındaki farkı herkes görüyor, bir bakacağız. Ne yapıyorlar? Kimseye kapıyı kapatmayız, kimseye peşin destek vermeyiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türk milletinin nihai tecelligahı, iradesidir. Orada olan her milletvekili saygındır. Ne zamana kadar? Yanlış bir şey yapana kadar. Dolayısıyla şu an 1 Ekim'den itibaren orada Saadet-Gelecek grubu birlikte iktidarı en kararlı şekilde eleştireceğiz. Ama aynı zamanda her partiyle görüşmeler yapacağız.”

“Yerelde Gelecek Partisi, tüm partilere AKP de dahil olmak üzere açık, işbirliği yapmaya hazır mı?” sorusuna Davutoğlu, “Tabii tabii. Konuşabiliriz” yanıtını verdi.

AKP’li vekillerle Gelecek Partili isimlerin görüşmesini hatırlatan Davutoğlu, talimatı kendisinin verdiğini söyledi ve ekledi:

“Ben nasıl Sn. Kılıçdaroğlu olumlu bir tutum sergilediğinde, geçmişteki CHP'yle mücadele etmeme rağmen, Kılıçdaroğlu'nu desteklemişsem, şimdi de olumlu bir tavır sergilemesi halinde iktidar, geçmişteki yanlışlarından döndüğü zaman, sen geçmişte şu yanlışları yaptın, orada kal demem. Doğru yapıyorsun, daha da iyisini yap derim.”