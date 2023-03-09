Üsküdar'da kadın cinayeti: Eski sevgilisini öldürdü

İstanbul Üsküdar'da dün, saat 19.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi, Günal Sokak'ta bulunan bir site içerisinde meydana gelen olaya göre, Mevlüt İçin (27) eski sevgilisi olduğu söylenen Miray Atmaca'yı (27) iş dönüşünde oturduğu siteye kadar takip etti.

DHA'nın haberine göre, Mevlüt İçin, evine girmek üzere olan Atmaca'ya ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, her ikisinin de olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.