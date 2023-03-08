8 Mart'ta 3 ilde kadın cinayeti

İstanbul Pendik’te Güzelyalı Mahallesi Karapınar Caddesi üzerindeki 6 katlı binada meydana gelen olaya göre, binanın 5. katında oturan Murat Yaşar (35) tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar’ı (30) bıçakladı. Murat Yaşar eşini öldürdükten sonra evinin penceresinden atladı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde bıçaklanmış vaziyette yatan Tülay Erşahin Yaşar ile pencereden atlayan Murat Yaşar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cesetleri olay yerlerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Tülay Erşahin Yaşar'ın ailesini bir gün önce deprem bölgesi Adıyaman'dan alarak İzmir'e götürdüğü ardından İstanbul’a döndüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Batman'da Çamlıtepe Mahallesi’nde Tuba Atılgan (33) otobüs beklerken ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan (38) tarafından tabancayla vurdu.

Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan'ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan gözaltına alındı.

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde taksicilik yapan Ö.Y., Yamaç Mahallesi Namlı Sokak’ta sevgilisi B.Ç.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu.