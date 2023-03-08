'Cin çıkarma' adı altında kadın cinayetinde 8 Mart'ta ödül gibi karar

Ankara'da psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge Tekin'in, kendisini hoca olarak tanıtan Erdal Kaya'nın tavsiyesiyle "cin çıkarma seansında" oklavayla vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Selçuk Tekin ile 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Selçuk Tekin, Cemal Efe, Hatun Efe, Zöhre Tekin, Sevim Özbaş ile taraf avukatları katılırken, sanık Erdal Kaya ise gelmedi.

Mahkeme başkanı, savcının önceki celse sunduğu esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlara söz verdi.

Daha önce yaptıkları savunmaları yineleyen sanıklar, Özge Tekin'i öldürme kastıyla hareket etmediklerini, yaşanılanlardan dolayı pişman olduklarını ileri sürerek beraatlarını istedi.

Sanık avukatlarının da beyanını alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.

Selçuk Tekin, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan, sanık Erdal Kaya ise bu suça azmettirmekten 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise beraat etti.

İddianamede, Erdal K.'nin tavsiyesi üzerine sanıkların, Özge Tekin'e "cin çıkarma" adı altında oklavayla vurarak ölümüne neden oldukları belirtilmişti.

Bu kapsamda 6 sanık hakkında, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.