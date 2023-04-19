Üsküdar'da kaçak kafeler yıkıldı: Zabıtaya silah çeken şahıs yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ye bağlı zabıt ekipleri Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellenen kafelerin yıkımı için sabah saatlerinde kafe önüne geldi.

Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunan kafenin çatısına söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine bir kişi silah çekti. Şahıs daha sonra ortadan kayboldu.

İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kim bu silahlı kişi?" diye sordu.

Üsküdar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre T.S. adlı şüpheli yakalandı. Kaymakamlığın açıklamasında "Görevlilere, silah teşhiri ve mukavemette bulunan T.S. adlı şahıs yakalanmış, sahsın üzerinde 1 kurusıkı silah ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen şahsın kullandığı tabancanın ise ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli T.S. emniyete götürüldü.

İmamoğlu: Millet kazandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Millet kazandı… Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar’a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.