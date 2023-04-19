CHP'nin bir temsilciliğine daha silahlı saldırı

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırı sonrası, CHP'nin Ataşehir Örnek Mahallesi temsilciliğine de silahlı saldırı düzenlendi.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!" ifadesini kullandı.

'Camlara RTE yazsanız kaç yazar'

Kaftancıoğlu şöyle devam etti:

"Vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar! Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum. 14 Mayıstan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak.

Aradaki fark bir kez daha fark edilsin diye: Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir!"