Üsküdar'da İBB'nin imar şube müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sahil yolunda bulunan kaçak kafenin yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'in saldırıya uğraması ile ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti.

Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı.

İBB'nin 3 personelinin darp edildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten, yüzünden yaralandı. Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

DHA'nın haberine göre yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.