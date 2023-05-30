İdare Mahkemesi Üsküdar'daki kaçak yapı yıkımını durdurdu

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar sahil yolundaki kaçak kafeyi yıkım işleminin durdurulmasına karar verdi.

İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin sabah saatlerinde sahilde bulunan bir kafeyi yıkmak istemesiyle gerginlik yaşandı. Bunun üzerine kararın hukuka aykırı olduğunu belirten kafe sahipleri, işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Kafe sahiplerinin avukatları aracılığı ile yaptığı başvuruyu inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dosya hakkında karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı. Karar üzerine belediye ekipleri yıkımı durdurdu. Çalışanlar kafedeki malzemeleri dükkana yeniden taşıdı.

İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten darp edilmişti

Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçen ekipler, saldırıya uğramış, çıkan arbedede İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, darp edilmişti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, olayın bizzat takipçisi olacaklarını duyurmuştu.

Canan Kaftancıoğlu da saldırıya tepki göstererek, “İstanbul ve İstanbullu asla zorbalığa geçit vermeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.