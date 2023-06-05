Üsküdar'da bir öğrenci denizde kayboldu

İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde öğle saatlerinde iddiaya göre 8 lise öğrencisi denize girdi.

DHA'nın haberine göre öğrencilerden biri bir süre sonra denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor.