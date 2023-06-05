Üsküdar'da bir öğrenci denizde kayboldu

Kuzguncuk Sahili'nde denize giren lise öğrencilerinden biri denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde öğle saatlerinde iddiaya göre 8 lise öğrencisi denize girdi.

DHA'nın haberine göre öğrencilerden biri bir süre sonra denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Haber

Davultepe'de doğa katliamına mahkeme 'dur' dedi, işletme dinlemedi, bakanlık sessiz