İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde öğle saatlerinde iddiaya göre 8 lise öğrencisi denize girdi.
DHA'nın haberine göre öğrencilerden biri bir süre sonra denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Üsküdar'da bir öğrenci denizde kayboldu
Kuzguncuk Sahili'nde denize giren lise öğrencilerinden biri denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Merkezi
İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde öğle saatlerinde iddiaya göre 8 lise öğrencisi denize girdi.
DHA'nın haberine göre öğrencilerden biri bir süre sonra denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor.