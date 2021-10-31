Üsküdar Selimiye'de depreme hazırlık komisyonu kuruldu

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selimiye Mahallesi'nde emekçilerin, mahalle muhtarının, mahalle esnafının, aile hekiminin, veterinerinin ve sakinlerinin yaklaşık bir yıl önce bir araya gelerek kurduğu Selimiye Dayanışma Komitesi çalışmalarını genişleterek sürdürüyor.

Dayanışmayı büyütmeyi, mahallenin sorunlarında yan yana gelmeyi ve çözümleri için ortak hareket etmeyi önüne hedef olarak koyan Selimiye Dayanışma Komitesi, son olarak deprem hazırlık komisyonu kurdu.

Selimiye Dayanışma Komitesi ve Selimiye Muhtarlığı işbirliğiyle kurulan komisyonun ilk bilgilendirme toplantısı bugün Samimi Tiyatro'da yapıldı.

Olası İstanbul depremine dair yapılan araştırmaların sonucunun hiçbir resmi kuruluş ya da STK'nin böylesi büyük bir depremin etkilerine karşı yeterli hazırlığa ve altyapıya sahip olmadığını gösterdiğini vurgulayan komite, bu hazırsızlığın ve örgütsüzlüğün kurbanı olmamak için ilk 72 saatte depreme hazırlık komisyonunu kurduğunu duyurdu.

Temsilciler belirlenecek, meslek gruplarının envanteri çıkarılacak

Komisyon çalışmalarında, Selimiye’de olası İstanbul depreminde ilk 72 saatte ortaya çıkacak; basit arama-kurtarma, ilk yardım ve toplanma-barınma alanı organizasyonu, gıda takviyesinin planlanlanması gibi alanlardaki ihtiyaçlara yönelik ekipler kuracak ve eğitim almaları sağlanacak. Komisyonun ilk hedefi mahalle temsilcileri ve apartman temsilcileri belirlemek.

Bu temsilciler belirlendikten sonra mahallede yer alan hastane, eczane, okul, veterinerlik gibi ihtiyaç noktaları, doktor, hemşire, veteriner gibi ilk planda gerekli olan meslek gruplarının mahalle envanteri çıkarılacak.

Komisyon aynı zamanda mahallenin doğalgaz, yangın hidrantı, su, kanalizasyon altyapısı, trafo, elektrik ve iletişim altyapısının envanterini çıkarmak ve afet durumunda bu imkanları seferber etmeye hazır olmayı hedefliyor.

'Dayanışma yaşatır'

Çalışmanın parçası olmak isteyen hanelerin içerisinde yaşayan, yaşlı, engelli, hasta gibi deprem sonlandıktan sonra, haneyi terk etmesi açısından dezavantajlı olabilecek grupların güvenli tahliyesi de planlama dahilinde olacak.

“Dayanışma yaşatır” diyerek yola koyulan Selimiye Dayanışma Komitesi, emekçileri yaşadıkları mahallelerde deprem gibi dayanışmanın zorunlu olduğu tüm başlıklarda örgütlü hareket etmeye ve dayanışma komitelerinin sayısını artırmaya çağırıyor.