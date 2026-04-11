Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş'ye operasyon: 9 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde CHP'li Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş'ye yönelik "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen isimlerden Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama, 10 zanlı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda 9 ismin tutuklanmasına, 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Tutuklanan isimlerin Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han olduğu öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha sonradan gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Böylece soruşturmadaki toplam şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

Dedetaş: Çalışma arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tutuklama kararlarının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Çalışma arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız" diyen Dedetaş'ın açıklaması şöyle: