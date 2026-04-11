Bolu Belediyesi'ne operasyon kapsamında iki kişi tutuklandı

Bolu Belediyesi'nde yürütülen ve daha önce Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklandığı "irtikap" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Dün Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin aynı zamanda, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan tarafından kurulan BOLSEV Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi oldukları belirtildi. Gözaltı gerekçesinin ise BOLSEV Vakfı'na yönelik geçen yıl Kurban Bayramı'nda toplanan kurban bağışlarıyla kurban kesilmemesinin olduğu belirtildi. Dün 2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, cezaevinde tutuklu bulunan Tanju Özcan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Ali Sarıyıldız da adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi. 4 şüpheli de sorgularında suçlamaları reddetti.

Geçen yıl toplanan kurban bağışlarını kurban kesimi için değerlendirmeyip, BOLSEV'e aktarıldığı iddiasıyla 4 şüpheli, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir tutuklandı. 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklu bulunan Tanju Özcan ve Ali Sarıyıldız'ın da bu soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi.