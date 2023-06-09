Uşak’ta Kadın Konukevi'nde kalan kadın ve çocuklar zehirlendi: Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 6 kadın ve 14 çocuğun taburcu edildiğini, 20 çocuğun da hastaneye yatışının yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan kadın ve çocukların dün yedikleri öğle yemeği sonucu gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tedavi altına alınanların son durumlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"9 Haziran Cuma saat 08.00 itibarıyla karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurusu yapılan 6 kadın tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Aynı sağlık sorunları nedeniyle toplam 34 çocuğumuz için de acil birimlerine başvurulmuş olup, 14 çocuğumuz tedavisinin ardından taburcu edilmiş, 20 çocuğumuzun yatışı yapılmıştır. Tedavileri devam eden çocuklarımızın durumları takip edilmektedir."

Yemek şirketinin sözleşmesi askıya alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde öğle yemeğinden zehirlenen kadın ve çocuklarla ilgili yapılan açıklamada, "Kuruluşlarımıza yemek temini sağlayan firma ile yapılan sözleşme askıya alınmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi. (AA)