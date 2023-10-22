Uşak'ta işçi servisi ve minibüs çarpıştı: 28 yaralı

Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 27'si işçi olmak üzere toplam 28 kişi yaralandı.

Uşak'tan Kütahya'nın Gediz istikametine giden minibüs, Derbent köyü yakınlarında midibüsle sollama sırasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole, minibüs ise yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüsün sürücüsü ile 27 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Turan Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaretinin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçların, vardiyasını tamamlayan işçileri Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesinden Gediz'e götürdüğünü söyledi.

En fazla iş cinayeti trafik kazası nedeniyle

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) geçtiğimiz haftalarda yayımladığı verilere göre; 2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayeti nedeniyle en az 1409 işçinin hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımına bakıldığında, en fazla ölümün trafik ve servis kazası nedeniyle meydana geldiği görüldü. 2023 yılının ilk dokuz ayında 345 işçi, trafik ve servis kazası nedeniyle hayatını kaybetti.