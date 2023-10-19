Çankırı'da işçi servislerinin karıştığı zincirleme trafik kazası: 36 yaralı

Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan 3 otobüsle bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 36 kişi yaralandı.

Fabrika işçilerinin bulunduğu otobüs, Ankara-Çankırı kara yolu Eldivan kavşağındaki kırmızı ışıkta bekleyen aynı fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs ve iki otobüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 36 kişi, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevrede önlem alan polis, trafik akışını tek şeritten kontrollü sağladı.

En fazla iş cinayeti trafik kazası nedeniyle

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) geçtiğimiz haftalarda yayımladığı verilere göre; 2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayeti nedeniyle en az 1409 işçinin hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımına bakıldığında, en fazla ölümün trafik ve servis kazası nedeniyle meydana geldiği görüldü. 2023 yılının ilk dokuz ayında 345 işçi, trafik ve servis kazası nedeniyle hayatını kaybetti.