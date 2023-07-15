Urla'daki orman yangını şüphelileri serbest bırakıldı

Urla ilçesi Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınırken, 15 hektar alan kül oldu. Başlatılan soruşturmada yangının mangal ateşinden çıktığı belirlendi.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili bölgede mangal yaktığı tespit edilen T.Ş. ve E.T., gözaltına alındı.

E.T. ve T.Ş.'nin savcılıktaki ifadelerinde mangal yaktıkları sırada kuru otların bir anda tutuştuğunu, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştıklarını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.