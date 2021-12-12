Urfa'da Yılmazlar Ayakkabı işçileri maaşları için eylem yaptı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Yılmazlar Terlik ve Ayakkabı fabrikasının patronu Mehmet Yılmaz’ın fabrikayı kapatması ve içerdeki makineleri boşaltmasından sonra hakları için mücadele etmeye başlayan işçiler bugün Şanlıurfa merkezde bulunan Rabia Meydanı’nda toplandı.

Artan hayat pahalılığı ve her gün yapılan zamlara karşı yaşadıkları zorluğu anlatan işçiler, yetkililerin 10 Aralık’a ödeme sözü verdiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtti.

İşçiler, patron Mehmet Yılmaz’dan haklarını isterken, il yetkililerinin sürece müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Açılışını Varank yapmıştı

İşçiler "Bundan yaklaşık 2 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışına katıldığı bu fabrikada çalışmaya başladık. Patronlar açısından her şey güllük gülistanlıktı" dedi.

Ancak kendilerinin fabrikanın açıldığı günden beri sömürü ve mobbinge maruz kaldıklarını belirten işçiler 1 Eylül'de patronun bütün işçileri ücretsiz izne gönderdiğini ve izin süresi içinde makineleri kaçırdığını aktardı.

İşçiler mücadeleye başladıklarını ve 10 Aralık'ta ödemelerinin yapılacağı sözünü aldıklarını ancak bu sözün yerine getirilmediğini, haklarını almak için mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.