DİSK'ten İstanbul'da 'Artık yeter geçinmek istiyoruz' mitingi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 'nun (DİSK) "İstanbul ses veriyor: Artık yeter geçinmek istiyoruz" sloganıyla bugün Kartal’da saat 14.00’te başlayacak mitingi için toplanmalar başladı.

Kısa bir zaman önce DİSK’in işçi sınıfının, emekçilerin taleplerinin en geniş biçimde ifade edildiği bir miting yapılması kararı aldığını duyurmasının ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) de mitinge katılma kararı almış ve TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Emeğimizi, hakkımızı, geleceğimizi çalanlardan hesap sormak için 12 Aralık'ta DİSK'in çağrısıyla buluşuyoruz!” denilmişti.

Öte yandan, Birlik Sendikası da yaptığı açıklamada "Hayat pahalılığına, yoksulluğa, işçi ve emekçilerin köleleştirilmesine, düşük ücretlere karşı biz de DİSK'in mitingindeyiz. Tüm üye ve dostlarımızı bekliyoruz" diyerek mitinge katılacağını duyurmuştu.

Bugün saat 14’te başlayacak olan miting için Marmaray Başak Durağı’nda toplanan TKP’liler, “Pahalılığa karşı ayağa kalk” pankartının arkasında toplanmaya başladı.