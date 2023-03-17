Urfa'da su altında kalan kavşağın müteahhidi Maraş'a afet konutu inşa edecek

Depremlerin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'da yağmur sonrası çok sayıda yurttaşın mahsur kaldığı Abide Kavşağı’nın müteahhitlerinden biri olan Gürbağ İnşaat, depremle yıkılan Kahramanmaraş’ta 863 kalıcı konut yapmak üzere pazarlıkla iki ihaleyi aldı.

Şehrin merkezinde bulunan ve beş ayrı bulvarı birbirine bağlayan Abide Kavşağı 3 Aralık 2022’de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Kavşağın viyadüklerini inşa eden Ohitan isimli şirketin bağlı olduğu Gürbağ Group’un sahibi Halil Bağıban köprülü kavşağı "Abide Köprülü Kavşağı Şanlıurfa’ya yakışır bir hizmet oldu” sözleriyle tanıttı. Gürbağ’la birlikte başka şirketlerin de farklı etaplarını yaptığı bu kavşağa ilişkin inşaat “Planlama ve mühendislik hataları var” uyarılarına karşı başladı ve tamamlandı. 15 Mart'taki sağanak yağışın ardından su altında kalan kavşakta bir kişi hayatını kaybetti.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre 24 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine 258 konut inşa etmek için pazarlıkla ihale düzenlendi. Yaklaşık maliyeti 400 milyon lira olan konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 399 milyon 721 bin liralık “makul teklif” Gürbağ İnşaat-MEDSAN Asfalt ortaklığından geldi.

Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi Yantepe Mahallesi’nde inşa edilecek 605 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi de 7 Mart’ta yapıldı. Altı şirketin katıldığı ihalede yaklaşık maliyet 1 milyar 144 milyon lira olarak belirlendi. Pazarlıkta maliyetin üstünde bir rakam olan 1 milyar 240 milyon liralık teklifte veren Gürbağ, bu ihaleyi de aldı.