Urfa'da sel: 4 kişi yaşamını yitirdi, kayıplar var

Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı. Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve caddeyi su bastı. Sağanak merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

'İtfaiye erlerinden haber alınamıyor'

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül, "İtfaiye erleri de arama kurtarma çalışmalarında sele kapıldı. 1 itfaiye eri kurtarıldı, diğerlerinden haber alınamıyor" dedi.

EdessaTv haber müdürü Rıdvan Ortakaya kentte başlayan etkili sağanak yağışın görüntülerini paylaştı.

'Bodrum katlarında ikamet eden vatandaşlarımız evlerini boşaltmalı'

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

'İnsanı koruyamayan düzen yıkılsın'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan duruma tepki göstererek, önlem alınmamasına dikkat çekti.

Okuyan sosyal medya hesabından "Depremden etkilenen kentlerde yurttaşlarımız şimdi de selle baş başa. Günlerdir 'uyarı' yapan yetkililer hiçbir önlem almadı. Konteynerlar sürüklendi, itfaiye erleri sele kapıldı, ölüm haberleri geliyor. Salgın, deprem, sel, orman yangını. İnsanı koruyamayan düzen yıkılsın" paylaşımını yaptı.