Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su bastı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde su baskını yaşandı.

Urfa.com'un haberine göre, hastanenin -1’nci katında bulunan “Çocuk Yoğun Bakımı” sular altında kaldı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü hastaların Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa eğitim ve Araştırma Hastanesi -1 katı ‘Çocuk Yoğun Bakımda’ su seviyesi yükseldiği gözlenmiştir. Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir” denildi.

Eğitim ve öğretime bir gün ara verildi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da "Bodrum katlarında 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur" dedi.

Vali Ayhan, AA muhabirine "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yaş miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Tüm kurumlarımızla büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, karayolları, DSİ ve ilgili tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma şu an kriz merkezinde sahadayız takip ediyoruz. Gece boyu takip edeceğiz" dedi.

Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Vali Ayhan, eğitim ve öğretime bir gün ara verdiklerini söyledi.

Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.