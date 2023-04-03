Urfa'da kadın cinayeti: Eşini katledip intihar etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 51 yaşındaki Mervan Göçmen, 44 yaşındaki eşi Roza Göçmen’i tabancayla başından vurarak katletti. Mervan Göçmen, cinayetin ardından intihar etti.

DHA'nın haberine göre; olay, öğleden sonra Viranşehir’e bağlı Ekinci Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Mervan Göçmen, evde eşi Roza Göçmen'i tabancayla vurduktan sonra kendini başından vurdu.

Silah sesleri üzerine eve giden yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden sağlık ekibi, Roza Göçmen ve Mervan Göçmen'in yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Roza Göçmen ve Mervan Göçmen'in cesetleri, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, komşuların ifadelerine başvurdu.