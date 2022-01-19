Urfa'da kadın cinayeti

Urfa’da 5 çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 5 çocuk annesi 30 yaşındaki Nesibe Alas yalnız yaşadığı evde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ensesinden vuruldu.

Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan genç kadın, komşuları tarafından bulundu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından öldürülen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, eşi 5 yıl önce öldürülen Nesibe Alas’ın da miras nedeniyle aile içi cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.