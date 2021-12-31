2021 kadınlar için nasıl geçti?

Bir yılın daha sonuna gelmişken akıllarda aynı cümle: ‘Bu yıl tüm zamanların en kötü yılı.’

Tarih şaşırtmadan bize her yıl aynı cümleyi söyletiyor. Bir türlü bizi memnun, mutlu eden günleri görerek, hatırlayarak giremedik yeni yıla. Bu yıla dönüp baktığımızda yaşanan olaylar bazen çok normal, her zaman yaşanan şeyler gibi gelse de bazılarına alışmayı bırakın hâlâ inanamıyoruz bile.

Nedir bu yıl bizi bu kadar yıpratan, bıktıran, üzen durumlar? Bu yıl kadınlar için nasıl geçti, neler oldu?

Bu yıl, defalarca şikayette bulunmalarına, koruma kararlarına rağmen onlarca kadın öldürüldü, failler suçları kesinleştiği hâlde kimi zaman serbest bırakıldı.

Bu yıl, Sevginur Aktaş başından silahla vurularak yaralandı ve evli olduğu erkek intihar ettiğini iddia etti. Sevginur yoğun bakımından çıktı ve ‘Eşim bizde boşanma yoktur deyip beni vurdu’ dedi.

Bu yıl, Erdoğan ‘LGBT diye bir şey yok’ ‘lezbiyen mezbiyen’ gibi cümleleriyle cinsel yönelimleri yok saydı, hedef gösterdi.

Bu yıl, AKP Grup Başkan Vekili Tokat Milletvekili Özlem Zengin cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını reddetti. Çıplak arama yapılsaydı ülkemizin ‘onurlu ve ahlaklı’ kadınlarının bir sene beklemeyeceğini, hemen rahatsızlığını dile getireceğini iddia etti. Cezaevindeki çocuklu kadınlar için ‘Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar, bebekli kadınlar cezaevinde var demek için’ ifadelerini kullandı.

Bu yıl, kadınlar tüm coşkusuyla eşitlik ve özgürlük için 8 Mart’ta sokaklardayken Erdoğan ‘Bizim annelerimiz dünyanın en fedakar anneleri, kadınlarımız dünyanın en fedakar kadınlarıdır’ sözlerini söyledi.

Bu yıl, her geçen gün binbir çeşit kadın cinayeti işlenirken AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı, kadın cinayeti haberlerinin abartıldığını, öldürülen erkek sayısı öldürülen kadın sayısının 12 katı olduğunu söyledi. Nergis, aynı zamanda diğer ülkelere göre Türkiye’de kadına yönelik şiddet olaylarının daha az olduğunu savundu.

AKP Kayseri milletvekili Hülya Atçı Nergis, katıldığı bir televizyon programında ‘O kadınları öldürenleri yetiştirenler de kadınlar. Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette?’ dedi ve ardından ‘Bizim için aile korunması gereken bir kurum. Bu noktada İstanbul Sözleşmesi’nin yaklaşımını doğru bulmuyorum.’ söylemlerinde bulundu.

Bu yıl, şort giydiği için Ziya Işık tarafından taciz edilen iki kadın polise şikayette bulundu fakat kadınlar polisten ‘Bir daha ne zaman göreceksin?’, ‘Nasıl olsa mahkemede reddedilecek’ yanıtını aldı.

Bu yıl, profil fotoğrafında ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ yazan üniversiteli kadın canlı dersten atıldı.

Bu yıl, Dardanel Firması, Türkiye-İtalya maçı ile ilgili yaptığı reklamda ‘Bu akşam makarnaya koyuyoruz’ dedi.

Bu yıl, AKP iktidarı İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi.

Bu yıl, yıllardır bize birçok başarı getirmiş kadın milli voleybol takımımıza Tokyo Olimpiyatları esnasında İhsan Şenocak ‘İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın; sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin!’ dedi.

Bu yıl 13 yaşındaki hentbol oyuncusu Merve Akpınar, ‘Köyümün kız çocuklarının kaderini ben değiştireceğim!’ dedi.

Bu yıl, bu ülkede boşanma oranlarının artışına müdahale edebilmek için ‘Mutlu Evliliğe İlk Adım’ isimli seminerde erkeğe itaat edilmesi anlatıldı.

Bu yıl, Afganistan’daki Taliban hükümetinde kadınlar, erkeklerle aynı siyasi, sosyal ve ekonomik haklar talep ettiği için, burka giymediği için öldürüldü.

Bu yıl, Celal Şengör genç bir kadını taciz ettiğini gülerek ‘Bir öğrencim o kadar kızdırdı ki; eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı’ cümleleriyle anlattığı videosu yayınlandı. Bunun taciz olduğunu düşünmediğini söyledi.

Bu yıl başka neler oldu? Kadınlar mücadele etmeye devam etti. İstanbul Sözleşmesi için, HPV aşının ücretsiz bir şekilde uygulanması için, yoksullaşmanın önüne geçmek için sokaklara çıkmaya, dayanışmaya devam etti. Kadınlar, gerici AKP iktidarına karşı “buradayız” demeye devam etti.

Kadınlar, Türkiye’nin her yerinde kurulan Kadın Dayanışma Komiteleri’ni örgütlemeye devam etti. Gericiliğe, sömürüye, tacize karşı omuz omuza durmaya devam etti.

Bu yıldan bunca örnek verdikten sonra sıra örgütlü mücadelemizi okullarımıza, evlerimize, işyerlerimize, mahallemize taşımakta. 2022 bizim ellerimizde… Tahir Salahov’un ‘To you, Humanity’ tablosundaki umudu, aydınlanmayı, ilericiliği 2022’ye taşımakla kalmayıp, örgütlenip, mücadele alanımızı genişletecek, hayatımızın her alanında yürütmeye devam edeceğiz. Tek çarenin ayağa kalkmak olduğu bu dönemde aydınlık ve eşit bir dünyayı beraber getireceğiz.

KDK: Kadın Dayanışma Komiteleri