Urfa'da gözaltına alınan 18 çiftçi serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da elektrik kesintileri ve yüksek faturalara karşı 10 Ağustos'ta Çobanderesi mevkiinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (DEDAŞ) yol kapatma eylemiyle protesto ettikleri gerekçesiyle dün gözaltına alınan 18 çiftçi serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre çiftçilerden 5’i emniyetteki ifadelerinin ardından, 13 çiftçiyse sevk edildikleri adliyede savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 13 çiftçi, savcılığa "Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanımayacak hale getirerek katılma, görevi yaptırmamak için direnme" gerekçeleriyle ifade verdi.

'Neden eyleme katıldınız?'

Savcılıkta, çiftçilere "Eylem için izin aldınız mı? Eylemi kim organize etti? Kolluk güçlerine taş attınız mı? Neden eyleme katıldınız?" soruları soruldu. Çiftçiler, DEDAŞ tarafından mağdur edildiklerini, yapılan elektrik kesintileri ile ürünlerinin kuruduğunu, seslerini duyurmak için eyleme katıldıklarını söyledi.

Çiftçiler Bülent Oba, Cerah Koşar, Ferat Şeyhanlıoğlu, Hüseyin Torgut, İbrahim Halil Ede, Mehmet Koşar, Mikail Koşar, Nurullah Oba, Sezai Yıldız, Mehmet Taşçı, Murat Oba, Ömer Koşar ve Suat Devedurğa, alınan ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.