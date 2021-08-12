DEDAŞ'ı protesto eden 18 çiftçi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Çobanderesi mevkinde kesilen elektrikler ve gelen yüksek faturalar nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (DEDAŞ) önceki gün protesto eden çiftçiler, Urfa-Mardin karayolunu traktör ve araçlarıyla trafiğe kapattı.

Çiftçiler bu eylemleri üzerine ifade vermek üzere Şanlıurfa İl Jandarma Karakolu'na çağrıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre ifade için komutanlığa giden 18 çiftçi burada gözaltına alındı.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti’ye yönelik ‘istifa’ sloganları atan çiftçilerden 18’i gözaltına alındı. Bu karar hukuki değil, siyasidir" dedi.

Elektrik kesintileri nedeniyle tarladaki ürünleri kuruyan çiftçilerin mağduriyetlerini duyurmak amacıyla, demokratik protesto haklarını kullanarak yolu kapattıklarını belirten Tanal, çiftçilerin derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.