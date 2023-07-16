Urfa'da DEDAŞ’ı protesto eden 4 çiftçi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün elektrik kesintilerini protesto ederken gözaltına alınan 4 çiftçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre dün Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (DEDAŞ) uyguladığı elektrik kesintilerini protesto eden en az 20 çiftçi jandarma tarafından işkence ile gözaltına alınmıştı.

Dün gece Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutulan 20 çiftçiden 10’u ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 10 çiftçi ise işlemlerin ardından Viranşehir Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık çiftçileri “Görevi yaptırmamak için direnme”, “Kamu malına zarar verme” ve “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlaması ile Viranşehir Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Mahkeme, çiftçilerden İsmail Akyol, Abdulkadir Yıldızoğulları, Mehmet Yıldızoğulları ve Zafer Keskinbıçaklı’nın sevk maddelerinden ayrı ayrı tutuklanmasına karar verirken, 6 çiftçi adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı. Hakkında tutuklanma kararı verilen çiftçiler Hilvan Cezaevi’ne gönderildi.