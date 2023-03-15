Urfa'da çöken yoldan geçen tır suya kapıldı, sürücü kayıp

Şanlıurfa'da su baskınları nedeniyle şimdiye kadar 4 kişi yaşamını yitirdi. Kentte şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ilçesinde de sel ve su baskını etkili oldu. İlçedeki Yalıntaş deresinin taşması sonucu ilçeyi Hilvan'a bağlayan kara yolu su altında kaldı. Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.

Öte yandan yolda sel sularına rağmen ilerlemeye çalışan bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme anı cep telefonlarıyla görüntülenen tır, sel sularına kapıldı. Sürücünün kurtarılması ve tırın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sel nedeniyle Hilvan yolunda çökmeler oluştuğunu aktaran Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, bölgeden geçerken çökme sonucu devrilen tırın gözden kaybolduğunu, dorsenin en son Fırat Nehri yakınlarında görüldüğüne ilişkin bilgiler geldiğini söyledi. (AA)