Depremzedelerin çadırlarını su bastı: 'Bize neyi ulaştırmışlar, şu halimize bakın'

Deprem bölgesinde barınma sorunu çözülemeyen depremzedeler bu kez de sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Çadırlarını su basan depremzedeler duruma tepki gösterdi.

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde insanlar çadırlarını boşaltmaya başlarken, yollar da yürünemez duruma geldi.

Maraş'ta çadırda yaşayan bir aile yaşadıklarını yerin halini göstererek, "Cumhurbaşkanı bize reziller, adiler diyor. Bize neyi ulaştırmışlar? Halimize bakın. Her yerin haline bakın. Çocuklarımın yattığı yere kadar su bastı. Bizim yapmamızla olacak iş mi bu?" dedi.

Adıyaman'da da benzer şekilde yurttaşlar su basan çadırlarını tahliye etmeye başladı. Bölgede yaşayanlar duruma tepki göstererek bir an önce önlem alınmasını istedi.

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