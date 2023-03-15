Deprem bölgesinde sel: Bakan Soylu 10 kişinin kayıp olduğunu duyurdu

Adıyaman ve Şanlıurfa’yı etkisi altına alan sağanak yağmur sele neden oldu. Sel nedeniyle Şanlıurfa'da 4 kişi, Adıyaman'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyaman'da yaptığı açıklamada, "Dört vatandaşımız sel sularına kapıldı, bunların bir tanesi 1,5 yaşındaki bir çocuğumuz. Bir kişi maalesef vefat etti. Üç ille ilgili arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

10 kişi kayıp

Soylu "Hem Kayseri valimiz Adıyaman'a intikal etti, Tunceli valimiz de intikal etti. Dere yatağında 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 10 kaybımızın dışında bir kayıp söz konusu değil. Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor" dedi.