Urfa'da bir çocuğu 2 yıl boyunca istismar eden muhtar görevden alındı

Şanlıurfa'da 2 yıl boyunca bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan tutuksuz olarak yargılanan mahalle muhtarı Nihat Y. görevinden alındı.

Karaköprü ilçesinde muhtarlık yaptığı ve toprak zengini olduğu bildirilen 70 yaşındaki Nihat Y’nin, yoksulluk çeken bir ailenin 14 yaşındaki çocuğunu defalarca istismar ettiği iddia edilmişti.

Çocuğun anlattıklarına karşın tutuksuz yargılanan Nihat Y.'nin, çocuğun annesine düzenli aralıklarla, “para yardımı” yaptığı belirtilmişti. İstismara maruz bırakılan çocuğun Çocuk İzlem Merkezi’nde anlattıkları ise istismarın boyutunu gözler önüne sermişti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in "Yoksulluğun istismarı: Köy ağasından defalarca istismar!" başlığıyla duyurduğu skandalın ardından kız çocuğu devlet korumasına alınırken, salıverilen Nihat Y. ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası muhtarlık görevinden alındı.