İlçe müftüsü çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale müftüsü Halil Bilik hakkında ücretli öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Bilik'in tutuklanmasına karar verildi.

Akçakale ilçesinde müftülük yapan Halil Bilik, 12 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Tarikat ve cemaatlere açılan alan, imamların eğitim alanına sokulmasıyla birlikte çocuk istismarı haberlerinin sayısında sürekli bir artış yaşanıyor. Çocuğun, Bilik'in ücretli öğretmenlik yaptığı bir okulda öğrenci olduğu belirtilirken, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bilik hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şanlıurfa Akçakale müftüsünün Ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”