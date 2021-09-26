Urfa'da 8 bin tarihi sikke ve dini kitap ele geçirildi

Urfa'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haliliye Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre, baskın yapılan adreslerde, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin sikke ile Hristiyanlığı anlatan bir dini kitap ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konulurken, adreste bulunan Y.Y., İ.Y. ve D.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sikkeler ile kitap, müze müdürlüğüne teslim edildi.