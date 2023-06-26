Urfa'da 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismara tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan 75 yaşındaki H.Ç., tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; olay, Camikebir Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Kahve işleten H.Ç., mahallede ailenin 3 yaşındaki kız çocuğuna şeker alma bahanesiyle iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Yaşananlar bu sırada çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilere yol açmasının ardından tespit edilen H.Ç. gözaltına aldı. H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Siverek Kaymakamlığı "İlçemiz Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin olarak adli süreç başlatılmış olup, olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir" bilgisini paylaştı.