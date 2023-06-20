Emekli emniyet müdürüne 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 13,5 yıl hapis cezası

Ankara’da 2015 yılında emekli olan emniyet müdürü Ahmet Y.'nin, 15 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada karar verildi.

Karar duruşmasında üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirten Ahmet Y., “Aile üzerime iftira atıyor. Ben bu suçu işlemedim” dedi.

DHA'da yer alan habere göre mahkeme 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi.