Depremzedeler tepkili: 'Susuz enkaz kaldırma davam ediyor'

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından kamuoyunun en önemli gündemlerinden birisi enkaz kaldırma çalışmaları ve susuz yıkım örnekleri oldu. Tarihi eskiye dayanan binalarda kullanılan asbestli yapı malzemelerinin, solunumla yaratacağı hastalıklar büyük riskler oluştururken, olası riskleri azaltmak için enkaz kaldırma çalışmalarının suyla ıslatılarak devam etmesi gerekiyor.

Konuya dair çeşitli çalışmalar yapan Hatay Barosu'nun Nisan Ayı verilerine göre, sadece Hatay'da 16 ayrı noktada 20'den fazla hukuksuzca ve usule uygun olmayan biçimlerde moloz dökme ve hafriyat çalışmalarının olduğu ifade ediliyor.

Hatay'da Nisan ayı verilerine göre usulsüzce moloz dökülen yerlerin haritası

'Susuz yıkım hem çevreye hem de insanlara zarar veriyor'

Özellikle 20 yaşının üzerinde olan inşaatların molozlarında asbest tehlikesi olabileceğine dikkat çeken uzmanlar ise bu tür hafriyat çalışmalarının planlı ve profesyonel ekiplerce yapılması gerektiğini ifade ediyor. Hafriyat çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozun solunması sonucunda akciğere ve akciğer zarına yapışan asbest maddesi ilerleyen dönemlerde kansere neden olabiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konuya ilişkin yönetmeliğinde ayrıntıların gayet açıklayıcı ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda kesin maddelerin olduğunu ifade eden uzmanlar bu sürece uygun hareket etmeyen yıkım ve enkaz kaldırma şirketlerinin ise alenen suç işlediğini vurguluyor.

Yıkılacak binaların hem sulanması ve ıslatılması yaşanacak tozumayı ve zararlı maddelerin solunmasını engelliyor hem de çevrenin güvenlik şeridi ile çevrelenmesi özellikle küçük yaştaki çocuklar için güvenlik önlemi oluşturuyor. Ancak buna dair alınan önlemler neredeyse hiç yok. Konuya tepki gösteren gönüllüler ise enkaz enkaz gezip şirketleri uyarıyor ve susuz yapılan enkaz kaldırma çalışmalarına itiraz ediyor, müdahale ediyor.

'Şu ana kadar yapılan enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak olanın yarısı dahi değil. Bu böyle devam edemez'

Türkiye Komünist Partisi'nin Hatay İl Örgütü ve Harbiye'deki Semt Evi gönüllüleri şehirdeki moloz kaldırma ve yıkım çalışmalarını sahada tespit ediyor ve usule uygun olmayan örneklere müdahale ediyor. Şirketleri yönetmeliğe uygun hareket etmeleri konusunda uyaran gönüllüler ise usulsüz çalışmakta ısrar eden şirketlerin çalışmalarını hem ilgili yerlere hem şikayet ediyor hem de depremzedeler ile birlikte usulsüz çalışmalara engel oluyor.

"Bir çok insanda artık solunum sorunları çıktı. Neden? Şirketler masraf yapmasın da enkaz kaldırırken bir de suyla sabunla uğraşmasın diye"

Konuyla alakalı soL Haber'e konuşan gönüllüler, "Bakın hala Harbiye'de susuz yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Onlarca kez uyardık. Şirketler görmezden geliyor. Ama burada solunan tozlar akciğerlerde ciddi hastalıklar oluşturuyor. Bir çok küçük çocuk akciğer hastalığı ile hastaneye gidip geliyor. Bir çok insanda artık solunum sorunları çıktı. Neden? Şirketler masraf yapmasın, enkaz kaldırırken bir de suyla sabunla uğraşmasın diye. Yönetmelikte bir enkazda kaç ton su kullanılacağı haç metreye şerit çekilip güvenli bölge oluşturulacağı yazıyor. Her şey net. Ancak hiç birine uymuyorlar. Canımızı zor kurtardık depremde şimdi kalkıp da üç beş şirketin daha fazla para kazanması için uyguladıkları politikalara boyun eğmeyiz. Bunlara izin vermeyeceğiz. Tepki gösterip müdahale edince şirketler tankerleri getiriyor ve usule uygun çalışmaya başlıyor" diyor.

Şehirdeki yetişebildikleri her bir örneği tespit edip müdahale etmeye çalıştıklarını belirten Semt Evi Gönüllüleri ise depremzedeleri bu konuda bir araya gelmeye ve usulsüz yapılan yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarına karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyor.