Urfa ve Maraş'ta okullardaki son durum ne? 'Veliler öğrencileri okula göndermiyor, yetkililer fotoğraf çektirip gidiyor'

Maraş ve Urfa'da geçtiğimiz hafta yaşanan okul saldırıları tüm ülkede büyük bir endişe yaratmıştı.

Bu endişe iktidarın sorumluluğu üstünden atma çabasıyla katlanırken, okullar yeni haftaya tedirgin bir atmosferde girmişti.

soL, Maraş ve Urfa'dan eğitimcilerle görüşerek, ilgili kentlerdeki son durumu aktarmaya devam ediyor.

'Veliler çocukları okula göndermiyorlar, kapılarda güvenlik ekipleri var'

Olayların yaşandığı yerlerden birisi Şanlıurfa'ya bağlı Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ydi.

Urfa Eğitim Sen'den soL'a konuşan bir sendika yetkilisi, Siverek'teki son durumu şu sözlerle aktardı:

"Toplumun büyük bir kesiminde ve birçok öğrenci velisinde çocuklarını okula göndermeme eğilimi sürüyor. İnsanların üzerinde halen kötü bir olayın yaşanacağına dair beklenti ve tedirginlik var. Siverek merkezdeki okullarda sınıfların hemen hemen yarısı boş kalmış durumda ve öğrencilerin yüzde ellisi okula gitmiyor. Okulların çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Her okulun önünde jandarma, polis ve bekçilerden oluşan ikişer kişilik güvenlik ekipleri görülüyor. Dışarıdan bakıldığında bir güvenlik tedbiri alınmış olsa da genel hava öğrencilerin ve velilerin bu hafta çekimser davrandığını gösteriyor."

'Çıkış kapıları teke düşürüldü, veliler okula alınmıyor'

Eğitimciler yaşanan saldırıların ardından okullara ek önlemler getirildiğini, velilerin okula girişlerinin yasaklandığını ve gün boyu eğitim alan öğrencilerin yemek yemek için evlerine gitmesine izin verilmediğini ifade ediyor.

Urfa'nın Siverek İlçesi'nde görev yapan eğitimciler bu durumu soL'a şu sözlerle aktarıyor.

"Güvenlik tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine alınmaması yönünde kesin bir yasak getirildi. Okulların iki giriş çıkış kapısı varken bu sayı teke düşürüldü. Veliler çocuklarını ancak bahçenin önünde bırakıp yine bahçenin önünden teslim alabiliyor. Bu durum özellikle tam gün eğitim veren okullarda ciddi günlük sıkıntılar yarattı. İkili eğitim yapan okullarda öğrenciler çıkışta evine gidebilirken, tam gün okuyan ve öğlen arası eve gidip yemek yiyen çocukların artık dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Aileler çocuklarına yemek getirdiklerinde kapıların üzerinden yemeklerini vermek zorunda kalıyor. Randevusuz hiçbir veli içeri giremiyor. Çocuğuna yemek getiren bir veli içeri alınmadığında kapıdaki polisle karşı karşıya geliyor, bir tartışma yaşama potansiyeli oluyor. Aynı şekilde öğrenci belgesi almak isteyen bir velinin randevu alması gerekiyor ancak okuma yazma bilmeyen veliler için bu randevu sistemini kullanmak neredeyse imkansız."

Siverek'te görev yapan bir başka öğretmen ise okullardaki durumu şu sözlerle anlatıyor:

"Geçen gün bir fen lisesi öğrencisinin velisine neden okula gitmediklerini sorduğumda, evde oturup ders çalışmayı tercih ettiklerini, kötü bir şey olması ihtimaline karşı okula gidip hayatlarını riske atmaktansa evde kalmanın daha güvenli olduğunu söyledi. İlçe merkezinde yaygın bir devamsızlık durumu var. Kırsal bölgelerdeki okullarda ise katılım şehir merkezine kıyasla daha yüksek. Bunun en temel nedeni kırsalda insanların birbirini tanıması ve kontrol mekanizmasının daha kolay işletilebilmesi."

Maraş'ta yaşanan saldırının ardından yapılan haberler nedeniyle hedef gösterilen soL, gerçekleri yazmaya, sahadaki durumu aktarmaya devam ediyor.

'Yetkililer poz verip, fotoğraf çektirip gidiyor'

Maraş'ta görev yapan öğretmenler ise yaşadıkları sorunu anlatırken aslında birçok şeyin değişmediğini, kaygılarla birlikte sürecin devam ettiğini ifade ediyor.

"Sınıflardaki öğrenci azalması devam ediyor. Bazı okullarda öğrencilerin çantalarına falan arama yapılıyor. Benzer uygulamaların farklı illerde de olduğunu duyuyor, görüyoruz. İl ve ilçe milli eğitim müdürleri okullara moral ziyaretleri yapıyor sözde ama aslında fotoğraf çektirip gidiyorlar. Aslında yeni ve özgün bir şey yok. Rehberlik öğretmeleri için seminerler düzenleniyor" diyen öğretmenler, yaşadıkları sorunların devam ettiğinin altını çiziyor.

Maraş'ta merkeze bağlı Türkoğlu ilçesinde görev yapan Elif öğretmen ise okullardaki sorunların velilerle öğretmenleri karşı karşıya getirdiğinden bahsediyor:

"Yaşanan sorunlardan dolayı veliler sürekli bize yazıyor. Gruptan ya da özelden. Yetkililer sürece dair net bir açıklama yapmıyor. Mesela bir öğrencim var, devamsızlık sorunu var ama aile göndermiyor. Acaba devamsızlıktan sıkıntı yaşar mı diye soruyorlar. Teknik olarak yaşar. Ama bu sürece ait özel bir ihtimam geçerler mi ne olacak yanıtları belirsiz. Bu durumlarda yetkililer net bir açıklama yapmayınca, sorun yokmuş her şey olduğu yerden devam ediyormuş gibi ilerleyince velilerle öğretmenler de karşı karşıya geliyor."

Yaşananlardan sonra bakanlık her ne kadar süreci dualarla ve imamlarla yürütmeye çalışsa da Maraş ve Urfa'da birçok okulda sınıftaki kontenjanın sadece yarısı okula gidiyor.

Ve bu durum bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor.