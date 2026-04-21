Her okula kamera kurulacak, tuvalet kağıdı ve sabun alamayan okullardan turnike sistemi kurması istenecek

Maraş ve Urfa’daki okul saldırılarının şoku sürerken, AKP iktidarı sorunun kaynağını gizleyecek adımlarla kamuoyunu oyalamaya devam ediyor.

Şu ana kadar tüm suçu ailelere ve sosyal medyaya atan iktidarın yeni hamlesi okulların kamera sistemleriyle izlenmesi olacak.

Yandaş Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak ve buralar ‘Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) dahil edilerek polisler tarafından sürekli gözetim altında tutulacak.

Bu adımın, 55 bin okulun her an gözetlenmesinin olanaksız olduğu düşünüldüğünde “güvenlik” adına nasıl bir işlevi olacağı ayrıca merak konusu.

Böylesi bir tabloda tüm okulların izlenmesinin iktidarın baskı aracı olması dışında nasıl bir anlam taşıyacağı ise ciddi bir soru işareti.

Veliler yine para kaynağı olacak

Aynı haberde kamera sistemi dışında ilginç bir bilgi daha yer aldı.

Haberde “Okullar imkânları doğrultusunda öncelikli olarak turnikeli geçiş sistemine geçecek” denildi.

Okulların güvenliğinin böyle bir sistemle sağlanacağı düşüncesi başlı başına eksikliyken, ortada daha da tuhaf bir durum var.

MEB’e bağlı okullar bütçe yetersizliği dolayısıyla tuvalet kağıdı, sabun gibi temel ihtiyaçları dahi karşılayamaz durumda.

Okulların birçoğunda temizlik görevlisi dahi bulundurulamazken, tüm bu ihtiyaçlar olması gerektiği gibi devlet tarafından sağlanmayınca velilerin üzerine yıkılıyor.

Şimdi velilerin çocuklarına ilişkin duyduğu korku ve hassasiyetten yararlamak isteyen iktidar, bu adımların maliyetini belli ki yine velilerin sırtına yıkmaya çalışacak.

Neden önemli?

AKP iktidarı saldırıların başından bu yana sorumluluk almaktan özenle kaçıyor.

Eğitimdeki gerici müfredatın ve tarikat ile cemaatlerin okullara yuva yapmasının konuşulması istenmiyor.

Okulların çetelerin elini kolunu sallayarak yerleştiği yerler olduğu gerçeği unutturulmak isteniyor.

Tartışmaların sadece okullara yerleştirilecek yeni polis ekipleri, kamera ve turnike sistemlerine kilitlenmesi tercih ediliyor.

Bu sayede bir kez daha düzenin çocukların hayatını nasıl tehlikeye attığı gözlerden uzak tutulmak isteniyor.