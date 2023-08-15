Urfa Ensarcı ismi hazmedemiyor: 'Yeri müdürlük değil sanık sandalyesidir'

Karaman'da 2016 yılında, Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KAİMDER) ile bağlantılı olduğu söylenen yurtlarda kalan 45 çocuk onlardan "sorumlu olan bir öğretmen" tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. Davada soruşturma açılan 3 yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Tepkiler sürüyor, oturma eylemi başlatıldı: TKP'den ziyaret

Sultanoğlu'nun atanmasına karşı müdürlük önünde oturma eylemi başlatıldı. Şanlıurfa’da yaşayan psikolog Emine Gizem Çetiner, 6 gündür Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde oturma eylemi yapıyor. Eyleme bugün Eğitim-İş ve TKP Gaziantep İl Örgütü de katıldı.

Her gün saat 16.30’da müdürlük önünde oturma eylemi yapan Çetiner'e TKP Şanlıurfa İl Örgütü destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette Sultanoğlu'nun bir an önce görevden alınması gerektiği belirtildi. TKP Şanlıurfa İl Örgütü'nün bu süreci tüm ayrıntısıyla takip edeceğini ve oturma eylemini gerçekleştiren Emine Gizem Çetiner'i yalnız bırakmayacağını söyleyerek Şanlıurfa TKP olarak tüm ilerici kamuoyunu desteğe çağırdı.

soL Haber'in sorunlarını yanıtlayan Emine Gizer Çetiner şunları söyledi: "Ensar Vakfı'ndaki skandal ile anılan müdür gidene kadar her gün burada adalet nöbeti tutacağım. Tek başıma iken bugün duyarlı insanlarla güç buldum. Lütfen çocuklarımızı ve beni yalnız bırakmayın."

Eğitim-İş: Asım Sultanoğlu’nun yeri müdürlük makamı değil sanık sandalyesidir

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim İş Şanlıurfa Şube Başkanı Sedat Kayaokay da konuşma yaptılar. Özbay yaptığı konuşmada, atamaya dikkat çekmek ve tepki göstermek için geldiklerini ve atama kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. "Eğitimin zaten kan ağladığı ve acil iyileştirmeler beklediği Şanlıurfa’ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak kimin atandığını deşifre etmeyi, Eğitim-İş olarak vazifemiz sayıyoruz" diyen Özbay şunları söyledi:

"Görünen o ki artık dernek maskesi tarikatları hoş etmek, çocuklarımızın güvenliğinden de, kamuoyunun tepkisinden de önemli hale gelmiştir. Sultanoğlu’nun atanır atanmaz AKP İl Başkanlığını ziyaret etmesi de liyakatin değil yandaşlığın esas alındığının kanıtıdır. Başöğretmen’in eğitim neferleri olarak, Eğitim-İş olarak, lafı hiç dolandırmadan uyarıyoruz:

Asım Sultanoğlu’nun yeri müdürlük makamı değil sanık sandalyesidir! Atatürk’ün biz öğretmenlere emanet ettiği gelecek nesiller, sahipsiz değildir!

Atatürk’ün biz öğretmenlere emanet ettiği gelecek nesiller, sahipsiz değildir! İstismar suçlusu vakıfları savunan ve görevde ağır ihmali bulunan bir kamu görevlisi olan Asım Sultanoğlu’nun ataması derhal iptal edilmeli, yeni skandallara kapı aralanmamalıdır.

İlan ediyoruz: Eğitim-İş olarak konunun takipçisiyiz! Bu rezilliğin peşini bırakmayacak, hem hukuken mücadele verecek, hem atama iptal edilmezse tepkimizi yükselterek göstermeye devam edeceğiz!

Bu rezilliğin peşini bırakmayacak, hem hukuken mücadele verecek, hem atama iptal edilmezse tepkimizi yükselterek göstermeye devam edeceğiz! Çocuklara karşı işlenen suçlar, dünyada en affedilmeyecek olanlardır; çocuklara bayram hediye ederek kurulmuş bu Cumhuriyet’te çocuklara karşı suç işlenmesinin olağanlaştırılmasına, unutturulmasına müsaade etmeyeceğiz!"

'Asım Sultanoğlu’nu Persona Non Grata yani İstenmeyen Adam olarak ilan ediyoruz'

Özbay'ın ardından konuşan Eğitim İş Şanlıurfa Şube Başkanı Sedat Kayaokay, Şanlıurfa'da bulunan çocuklar adına duyulan kaygıdan bahsetti ve şunları söyledi:

Olayın yaşandığı tarihlerde Karaman’da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Asım Sultanoğlu hangi başarısından dolayı ilimize atanmıştır ?

? Karaman’daki 45 çocuğa cinsel istismar uygulandığı zaman sorumluluk alanındaki çocuklara sahip çıkamayan, Şanlıurfa'daki çocuklara nasıl sahip çıkacak?

En önemli görevi okul güvenliğini ve çocukların güvenliğini sağlamak olan İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’nun Karaman’da bu görevi yerine getirmemesine rağmen ödüllendirilerek, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasını sağlayan yetkili kişiler kimlerdir?

Şanlıurfa'nın çocukları Şanlıurfa'nın Milli Eğitimi geçmişte sorumluluk alanıdaki 45 çocuğa tecavüz edilen yurtlardan "haberim yoktu" diyerek kendini savunan ve "haberi" olmayan bir yöneticiye teslim edilemez.

Karamanlı çocukları koruyamayan, Şanlıurfalı çocukları koruyabilir mi?

Toplumu yoksulluğa mahkum edip bu yoksulluğu istismar alanı haline getirenler ve bu aciz manzarayı halkın dini duygularını sömürerek kapatmaya çalışanlar söz konusu kendi çocukları olsa gösteremeyecekleri tavrı söz konusu vatandaşın çocukları olunca son derece anlayışlı kimliklere bürünerek sergilemektedirler.

Karaman'daki çocukların başına gelenler Şanlıurfalı çocukların başına gelmesin diye halkımızı çocuklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Asım Sultanoğlu’na siyasi olarak adeta dokunulmazlık sağlansa da biz de diplomasideki bir terimle onu koruyanlara cevap vererek Asım Sultanoğlu’nu "Persona Non Grata" yani “İstenmeyen Adam" olarak ilan ediyoruz."

Daha önce atandığı yerlerde karar iptal edilmişti

Karaman'da Ensar Vakfı skandalı sonrasında Sultanoğlu, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü olarak atandı fakat halkın "Ensar ile ilişki olan birinin buraya gelmesini istemiyoruz" tepkilerinin ardından atama kararı iptal edildi. Sultanoğlu, bu olayın ardından önce Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı sonra da Milli Eğitim Bakanlığında müşavirliğine terfi ettirildi.