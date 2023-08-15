Direnip kazanan işçiler anlattı: 'Eylem yapacağımızı düşünmüyorlardı'

Son günlerde başta Ankara olmak üzere birçok şehirde hangi siyasi parti yönetimde olursa olsun belediye işçileri "geçinemiyoruz" diyerek iş bıraktı.

Geçtiğimiz hafta Ankara'daki üç belediyenin işçileri ücretlerine zam talep ederek iş bıraktı. Direnişleri kazanımla sonuçlanan AKP'li Mamak Belediyesi ve CHP'li Yenimahalle Belediyesi işçileri; çalışma koşullarını, iş bırakma kararı aldıkları süreci ve direnişlerini soL'a anlattı.

Mamak ve Yenimahalle'de iki gün süren iş bırakma

Geçtiğimiz çarşamba günü AKP'li Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri, açlık sınırının ve asgari ücretin altında kalan ücretlere tepki olarak iş bıraktı. Belediyeye bağlı Personel Limited Şirketi'nin yüzde 20 zam teklifini kabul etmeyen ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin işçilerin fişlenmesi talimatına tepki gösteren işçiler, iki gün süren iş bırakmanın ardından yüzde 45 zam almıştı.

Geçtiğimiz perşembe günü CHP'li Yenimahalle Belediyesi işçileri kendilerine teklif edilen zammı protesto ederek iki gün boyunca iş bıraktı. Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçe işçileri, Belediye Başkanlık Binası işçileri ve şirkete bağlı işçiler, iş bırakmanın ardından taleplerinin tamamını alamasalar da, belediyeyi ilk teklifin üzerine çıkmaya zorlayarak kazanım elde ettiler.

'Eylem yapacağımızı düşünmüyorlardı'

Direnişleri kazanımla sonuçlanan Mamak Belediye işçileri ve Yenimahalle Belediye işçileri, soL'un sorularını yanıtladı.

Neler oldu da sonunda iş bırakmaya karar verdiniz?

Mamak Belediye işçisi: Sendikalı değildik, sendikalı olalı birkaç yıl oldu. Bizim sendikanın geçmişi biraz kirli, AKP’li bir sendika. Bunlardan dolayı da kaybımız büyüktü. Sendikalı olduktan sonra haklarımızı yavaş da olsa almaya başladık. Ancak işverenin baskıları vardı. Bizim rahatsız olduğumuzu gördüler ve bir teklif yaptılar. Bizim böyle bir eylem yapacağımızı düşünmüyorlardı. Sonrasında daha ciddi bir teklifle geldiler. Arkadaşlarımızın içi çok rahat olmasa da tatmin olmaya yakın bir zam aldık.

Yenimahalle Belediye işçisi: Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle hiçbirimiz aldığımız ücretle geçinemiyoruz. Sekiz aydan bu yana bunları dillendirmemize rağmen karşımızda ne belediyeden ne de sendikadan bir muhatap bulamadık. Kendi aramızda konuşurken 5-6 arkadaşımız eylem yapmaktan başka çaremiz olmadığını söyledi. Biz de hiç itiraz etmeden bu kararı hayata geçirdik. İlk gün baş şoförlük bölümünden temizlik işleri müdürlüğüne bir yürüyüş gerçekleştirdik. Orada çalışan işçi arkadaşlarımız da bizimle olduklarını ifade edip çalışmayacaklarını söyleyerek iş bırakıp eyleme destek verdiler.

'Artık ek mesai ücreti yatıyor'

Çalışma koşullarınız nasıl?

Mamak Belediye işçisi: Büyük bir sıkıntı yok. Ücretle ilgili bir sıkıntımız vardı. Mesaimizi alıyoruz. Cumartesimiz yoktu, bir önceki sözleşmede cumartesi ve pazar günü çalışmama hakkımızı da aldık. Artık cumartesi günleri çalıştığımızda ek mesai ücreti yatıyor. Son asgari artışından sonra asgariye çok yaklaştık ve buna tepki gösterdik. Yevmiyem 395 liradan 585 liraya ulaştı, artı yemek paramız 55 liraydı 100 lira oldu. Yol da 20 liradan 60 liraya çıktı.

Yenimahalle Belediye işçisi: Temizlik ve baş şoförlük bölümlerinde çalışan arkadaşlarımız için araç eksikliği var. Belediyenin her bölümünde çalışma koşulları çok ağır. Kendimize çocuklarımıza ayıracak zamanımız olmuyor. Çalışan sayısı az olduğu için işlerin yükü hali hazırda çalışanlara yükleniyor. Aldığımız ücret yaptığımız işin karşılığı değil. Buna rağmen taleplerimiz görmezden gelindi.

'Bu eylemlerimizden ders almalılar'

Sizi bu süreçte destekleyen siyasi parti ve kurumlar oldu mu?

Mamak Belediye işçisi: Açık ve net biçimde siyasi parti olarak AKP ve MHP desteklemedi, sol görüşlü partiler destekledi. Patronların Ensesindeyiz'den o kadar büyük destek aldık ki, her gün irtibat halindeydik. Onların desteği, bizim de emeğimiz olmasa başaramazdık. Belediye ilk başta tehditle geldi ama hiç geri adım atmadık. Biz bunu başardık. Emeği geçen hakkı olan herkese teşekkür ederiz.

Yenimahalle Belediye işçisi: Patronların Ensesindeyiz sürecin başından bu yana hep bizimleydi. Avukatlarıyla ve medyaya eylemimizi duyurmak konusunda da önemli katkıları oldu. Türkiye Komünist Partisi de akşam bize çorba dağıttı, il başkanları ziyaretimize gelip destek oldu. İşçiler olarak minnettarız. Yenimahalle CHP Gençlik Kolları Başkanı da destek verdi. Genel İş merkezi yönetimi ve bağlı olduğumuz 2 No'lu Şube bu süreçte bizi yalnız bıraktı. Yenimahalle Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de yine aynı şekilde yanımızda yer almadı. Biz işçiler bu eylemleri kendi kararlığımız ve inancımızla birlikte yürüttük. Sendika Şube Yönetimini ya genel merkez görevden alacak ya da biz onları istifa ettireceğiz. İşçiler olarak bu şube başkanı ve yönetimini istemiyoruz. Yeni toplu sözleşmeye bu yönetim ile gitmek istemiyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerin de biz de sürecin parçası olacağız. Bizi bilgilendirmek düşüncelerimizi almak zorundalar. Bu eylemlerimizden ders almalılar.