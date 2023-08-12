Çankaya Belediyesi işçileri: Sendikacıların fiziksel şiddetine maruz kaldık

Maaşların enflasyona göre yeniden güncellenmesi için iş zam talep eden Çankaya Belediyesi işçileri iş bırakmış, Genel-İş Ankara 1 Nolu Şube Yönetimi ise işçilerden habersiz şekilde belediye ile anlaşmaya varmıştı.

Sendika yönetimi, işçilere ve hatta atadıkları temsilcilere bile alınan kararı bildirmezken, sendika yöneticilerine ulaşamayan işçiler bilgi almak için sendika şubesine gitti. Şubede bulunan temsilci, delege, disiplin kurulu üyesi olan kişiler tarafından tehdit edildiklerini aktaran işçiler, "Buna verdiğimiz tepkiler üzerine fiziksel şiddete maruz kaldık" açıklamasında bulundu.

Konuya dair Çankaya Belediyesi Emekçileri imzasıyla yapılan açıklamada, "Sendikanın kadınlar ve muhalefet eden işçiler için güvensiz hale getirilmesine izin vermeyeceğiz! Mücadelemizde eşitlikten ve özgürlükten yana bütün kamuoyunu yanımızda olmaya çağırıyoruz!" ifadelerine yer verildi.

"İşçi döven sendika yöneticileri istemiyoruz" başlıklı açıklamada öne çıkanlar şöyle:

'Fiziksel şiddete maruz kaldık'

"Duyduğumuz rakamlarla yapılan anlaşmanın neden gizli tutulduğunu, bu rakamların geçimimiz için yeterli olmadığını, neden eylem kararından vazgeçildiğini, şubenin talep ettiği ücreti almak için direnmeye hazır olduğumuzu bildirdik.

Şubede bulunan temsilci, delege, disiplin kurulu üyesi olan kişiler 'siz buraya kavgaya mı geldiniz' diyerek bir tartışma başlattı. Önce arkadaşlarımıza parmak işareti yaparak tehdit ettiler. Kadın arkadaşımızdan birine 'dua et kadınsın, kadın olmasan seni burada döverim' diye cümleler kurdu. Buna verdiğimiz tepkiler üzerine fiziksel şiddete maruz kaldık.

'Sendikanın işçiler için güvensiz hale getirilmesine izin vermeyeceğiz!'

Kadın ve erkek işçiler olarak kendi sendikamızda görüşmeye gittiğimiz bir anda, hemen hepsi erkek olan sendika temsilcisi, disiplin kurulu üyesi, delegesi gibi sıfatlar ile orada olan bu sendikacılar tarafından uğradığımız saldırı sonrası kendilerini haklı çıkarmak için bir de küfrettiğimiz, kavga çıkardığımız gibi iftiralara uğradık.

Bu kişiler hakkında işlem yapılması ve sendikadaki görevlerinden alınması için Genel-İş Genel Merkezine şikayet edeceğiz ve şikayetimizin takipçisi olacağız. Sendikanın kadınlar ve muhalefet eden işçiler için güvensiz hale getirilmesine izin vermeyeceğiz!

İşverene karşı eylem hakkımızı elimizden alan bürokratik ve anti-demokratik sendikacılığa karşı mücadele etmekte kararlıyız! Hem iş yerlerinde hem sendikalarda işçi demokrasisini mutlaka kuracağız! Mücadelemizde eşitlikten ve özgürlükten yana bütün kamuoyunu yanımızda olmaya çağırıyoruz!"

'İşçinin yanında durmaktan imtina etmeyeceğiz'

Çankaya Belediyesi işçilerinin açıklamasının ardından Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı da konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Çankaya Belediyesi işçilerinin yanında olduklarına dair yapılan açıklamada, "İlgili yetkililer derhal görevlerinden istifa etmelidir. Unutulmasın ki mücadele eden işçinin yanında durmaktan imtina etmeyeceğiz" denildi.

PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Sendika yetkilileriyle görüşmek üzere Genel-İş 1 no’lu şubeye giden Çankaya Belediyesi emekçilerinin uğradığı saldırı karşısında yanlarındayız. Çankaya Belediyesi emekçileri kararlılıkla sürdürdüğü ek protokol mücadelesinde sendikaları tarafından yalnız bırakılmıştır.

Sendikanın işçiden habersiz belediye yönetimiyle anlaşmış olması kabul edilebilir değildir.

Bu durumu dile getirmek için sendikaya giden işçilere saldırılması ise asla kabul edilemez! Sendikayı sorumluluğa davet ediyoruz. İlgili yetkililer derhal görevlerinden istifa etmelidir. Unutulmasın ki mücadele eden işçinin yanında durmaktan imtina etmeyeceğiz."